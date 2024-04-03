Мишустин сообщил, что прирост ВВП РФ составил 3,6% в 2023 году

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ВВП России за прошлый год вырос на 3,6%, совокупный реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – на 3,8%, заявил Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что условия, в которых приходилось работать в 2023 году, оставались сложными из-за внешнего давления на страну. При этом РФ смогла успешно пройти сложный период первоначальной адаптации.

Кроме того, премьер-министр отметил, что в 2023 году Россия председательствовала в органах ЕАЭС. Лидеры стран, входящих в объединение, утвердили декларацию о развитии интеграции союза на перспективу, получившую название "Евразийский экономический путь".

Ранее российский премьер-министр рассказал, что рост ВВП РФ за январь текущего года составил 4,6% в годовом выражении. По его словам, в ряде сегментов экономики темпы роста в начале 2024-го измеряются двузначными величинами.

Речь идет о производстве компьютеров, электронного оборудования, мебели, изделий из кожи, текстиля и других материалов.