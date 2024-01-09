Всемирный банк повысил темпы роста экономики РФ до 2,6%

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Темпы роста российской экономики в 2023 году составили 2,6%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Всемирного банка (ВБ).



При этом ранее эксперты организации прогнозировали спад показателя на 0,2%. По их данным, темпы роста должны были составить 2,8%.

Согласно докладу ВБ, в 2024 году ВВП России вырастет на 1,3%, в 2025 – на 0,9%.

Ранее Владимир Путин заявил о росте российского ВВП на 3,5% в 2023 году. При этом инфляция в стране выросла. Однако, несмотря на это, отметил президент, экономическая ситуация в РФ находится под контролем.

До этого в Минфине РФ заявили, что к концу 2024 года ожидают снижения ключевой ставки. В декабре 2023 года Центробанк повысил ее до 16% годовых.



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