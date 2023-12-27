Минфин РФ ожидает снижения ключевой ставки ЦБ к концу 2024 года

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В Минфине заявили, что ключевая ставка Банка России может снизиться к концу 2024 года. Об этом сообщил замминистра финансов Иван Чебесков в интервью РБК.

"Мы ожидаем, что в следующем году это смягчение (денежно-кредитной политики. – Прим. ред.) будет происходить. Ну, прогнозы сейчас разные, но к концу года мы уже точно ожидаем, что это должно произойти", – рассказал он.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ЦБ РФ будет снижать ключевую ставку после первого квартала следующего года. Он отметил, что ее рост резко сократил корпоративное и потребительское кредитование.

На текущий момент ключевая ставка составляет 16% годовых, что стало максимумом с апреля 2022 года. Следующее собрание по решению о ключевой ставке планируется провести 16 февраля 2024 года.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина пояснила, что российская экономика не успевает за спросом, а без повышения ключевой ставки получился бы эффект перегретого двигателя автомобиля.

Банк России повысил ключевую ставку до 16%