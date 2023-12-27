Минфин ожидает, что обмен замороженными активами инвесторов завершится до конца 2024 года

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Обмен замороженными активами инвесторов в пределах 100 тысяч рублей планируют завершить до конца следующего года, рассказал замминистра финансов РФ Иван Чебесков в эфире РБК.

По его словам, в ведомстве не исключают возможность увеличения круга участников или суммы на одного со 100 тысяч рублей.

"Мы смотрим на это как на первый этап, что до 100 тысяч рублей на гражданина, и это покрывает довольно большое количество, потому что многие имели относительно небольшие вложения. Мы бы хотели, конечно, сделать следующий этап: либо расширить сумму для этих средств, либо расширить участников", – объяснил он.

Чебесков отметил, что министерство финансов в настоящее время концентрируется на гражданах, однако он напомнил о необходимости уделить внимание институциональным инвесторам и компаниям, которые тоже столкнулись с проблемой замороженных активов.

Ранее Центробанк сообщил, что инвесторы в РФ смогут продать заблокированные иностранные активы нерезидентам за их "С"-деньги.

В сообщении пояснялось, что речь идет о продаже бумаг, учитываемых в Национальном расчетном депозитарии. Торги начнутся, когда правительственная комиссия утвердит правила и условия их проведения. В ЦБ РФ также уточнили, что участие будет добровольное.



"Деньги 24": как будет работать схема обмена активами российских инвесторов с иностранцами