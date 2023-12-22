Песков назвал опасной для мировой финансовой системы тему изъятия активов РФ

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Тема незаконного изъятия российских активов очень опасна, так как это может стать серьезным ударом для мировой финансовой системы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, мы видим, что эти дискуссии, они то интенсифицируются, то, наоборот, затухают. Но тема незаконного изъятия наших активов постоянно на повестке дня и в Европе, и в Америке. Потенциально эта тема для нас является неприемлемой", – напомнил Песков.

Он объяснил, что изъятие замороженных активов будет иметь сильные последствия. Пресс-секретарь президента сказал, что инициаторы и исполнители этого решения будут иметь дело с юридическими последствиями.

"Это шаги, которые не могут не иметь серьезных последствий", – указал Песков.

Если у России что-то будет конфисковано, то она будет смотреть, что можно конфисковать в ответ, подчеркнул представитель Кремля. По его словам, если это найдется, то зеркальный ответ будет дан незамедлительно.



Конфискация замороженных активов РФ и продолжение военной эскалации могут стать причинами прекращения дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном, считает замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

По информации координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, США считают преждевременным говорить о возможности использования замороженных российских активов для помощи Украине.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов предупредил, что российская сторона подготовит симметричный ответ на конфискацию своих активов в Европе. До этого сообщалось, что в Германии планируют изъять некоторую часть активов России на сумму свыше 720 миллионов.

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