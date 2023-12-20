Германия намерена изъять российские активы на 720 млн евро

Фото: 123RF/valentinivantsov

Генпрокуратура Германии намерена изъять некоторую часть активов России на сумму свыше 720 миллионов, пишет журнал Der Spiegel.

По данным СМИ, благодаря этому власти страны планируют пополнить свой госбюджет. Соответствующий запрос был подан в суд Франкфурта-на-Майне.

В настоящее время российские активы в Германии остаются замороженными. С начала спецоперации на Украине до февраля 2023 года власти ФРГ заморозили активы РФ на сумму 5,32 миллиарда евро.

Ранее Еврокомиссия представила механизм иммобилизации доходов от замороженных активов РФ. До этого сообщалось, что Евросоюз может предложить первые шаги по введению windfall tax (налога на прибыль) на доходы от замороженных активов российского Центробанка.

19 декабря иностранные нефтегазовые компании Wintershall и OMV потеряли свои права в компаниях, которые занимаются разработкой Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения и Ачимовских отложений Уренгойского месторождения. Такой указ подписан Владимир Путин.

Путин подписал указ о мерах реагирования на изъятие российских активов за рубежом