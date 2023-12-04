В ЦБ исключили запуск работы механизма обмена заблокированными активами до конца 2023 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк РФ не ожидает запуска работы механизма обмена заблокированными активами россиян до конца 2023 года. Об этом сообщил первый зампред регулятора Владимир Чистюхин.

"Идет обсуждение. Мне кажется, что это не за горами, но точно дать информацию я не могу", – цитирует его РИА Новости.

Он пояснил, что после появления механизма потребуется время для "сопряжения воли всех сторон".

Замминистра финансов РФ Иван Чебесков ранее выразил надежду на запуск механизма до конца 2023 года. К участию в процессе уже пригласили профильных участников рынка и иностранных партнеров. При этом Минфин РФ не обсуждал возможность обмена замороженных активов с зарубежными регуляторами.



"Деньги 24": как будет работать схема обмена активами российских инвесторов с иностранцами