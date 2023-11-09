Зарубежные регуляторы не готовы обсуждать обмен замороженными активами – ЦБ РФ

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Иностранные регуляторы в настоящий момент не готовы к диалогу с Москвой по вопросам обмена заблокированными активами. Об этом рассказал первый зампред Центробанка РФ Владимир Чистюхин, пишет "Интерфакс".

При этом он уточнил, что сейчас наблюдается заинтересованность нерезидентов убедить их дать разрешение на обмен.

"Мы понимаем, что есть как заинтересованность российских участников помочь разблокировать часть средств своих клиентов, которые в ценных бумагах, замороженных за рубежом, так и есть заинтересованность иностранных участников, у которых сегодня средства заморожены на счетах типа "С", попробовать убедить своих регуляторов, чтобы они дали разрешение на проведение такого обмена", – заявил он.

8 ноября Владимир Путин подписал документ, создающий законодательные возможности для осуществления обмена заблокированными в России и за границей активами инвесторов.

Ранее комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил инициативу о передаче Украине российских активов. Проект поддержали с результатом 40 голосов за и два – против.

Данная инициатива наделит госсекретаря полномочиями предоставлять дополнительную помощь украинской стороне с использованием активов, конфискованных из Банка России и других иностранных активов РФ.

Позже страны G7 заявили, что оставят замороженными российские активы, которые находятся в юрисдикциях государств "Группы семи".

Комментируя ситуацию, спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что страны "Большой семерки" признались, что намерены украсть замороженные активы РФ. Однако, подчеркнул он, это не повлияет на российскую экономику.

Песков заявил, что РФ будет защищать свои активы за рубежом