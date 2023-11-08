Конфискация активов РФ повлечет последствия для мировой финансовой системы – Набиуллина

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Конфискация российских активов за рубежом повлечет последствия для всей мировой финансовой системы, сообщила журналистам глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в кулуарах форума Finopolis-2023.

По ее словам, ЦБ будет принимать все меры для защиты интересов России. Набиуллина добавила, что Банк России надеется, что механизм обмена замороженных активов инвесторов вскоре начнет работать.

"Мы ожидаем принятия нормативно-правовых документов, надеемся, что это будет сделано в ближайшее время. На наш взгляд, механизм, который мы разработали, даст возможность защитить права небольших розничных инвесторов", – заключила она.

Ранее страны G7 заявили, что российские активы, находящиеся в юрисдикциях стран "Большой семерки", останутся замороженными, пока Москва не согласится выплачивать компенсации Украине.

До этого премьер-министр Бельгии Александр де Кро заявил, что использование замороженных российских активов для восстановления Украины может повлечь вред для экономики Европы. Кроме того, для изъятия активов нужна правовая основа, отметил он.

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