Страны G7 заявили, что активы РФ останутся замороженными

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Российские активы, находящиеся в юрисдикциях стран "Большой семерки", останутся замороженными, пока Москва не согласится выплачивать компенсации Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на декларацию встречи министров иностранных дел стран G7.

Встреча проходит в Токио 7–8 ноября.

Между тем политолог Юрий Светов заявил, что решение комитета по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержать законопроект о передаче Украине российских активов ждет дальнейшая процедура, а именно одобрит ли конгресс его в целом, передает RT.

По словам эксперта, страны "активно ищут возможность" забрать активы. Кто-то призывает сделать это полностью, кто-то считает, что нужно забирать проценты, копящиеся на депозитах.

"Опасения здесь два: первое – что другие страны, глядя на то, как обращаются с российскими деньгами, подумают, а надо ли хранить свои деньги в США или в ЕС? Второе: наши ответные меры. Если начнут изымать наши деньги, начнем мы изымать", – сказал аналитик.

Светов привел в пример процесс с ушедшей из России пивоваренной компанией Carlsberg. В июле Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли Danone и пивоваренной компании "Балтика", принадлежащие иностранным компаниям, перешли во временное управление РФ.

Эксперт напомнил, что теперь Carlsberg просит либо изменить это решение, либо грозится подать в суд, ссылаясь на соглашения с Данией и Швецией от 1993 и 1995 годов, а также на соглашение СССР с Германией от 1989 года. По его словам, сами они нарушают договоренности, но, получая ответ, начинают ссылаться на договоры и решения давней эпохи.

"Вот эти обстоятельства свидетельствуют о том, что все не так просто", – заключил он.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кро заявил, что использование замороженных российских активов для восстановления Украины может повлечь вред для экономики Европы. Кроме того, для изъятия активов нужна правовая основа, отметил он.

До этого лидеры стран Евросоюза в ходе саммита в Брюсселе одобрили использование замороженных российских активов для помощи Киеву. При этом точный бюджет еще обсуждается. Глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что ЕС будет действовать в вопросе решительно.

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