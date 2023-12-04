Минфин РФ не обсуждает с зарубежными банками обмен замороженных активов

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Минфин России не ведет переговоры с иностранными регуляторами о возможности обменять замороженные активы. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Иван Чебесков.

"Мы не ведем каких-либо переговоров сами с иностранными регуляторами (по поводу обмена заблокированных активов. – Прим. ред.). Как вы понимаете, это невозможно и неэффективно в таком формате работать", – цитирует его ТАСС.

Чебесков пояснил, что подобные условия создали в России. Он высказал надежду, что механизм обмена заработает до конца 2023 года. К участию в процессе пригласили профильных участников рынка и иностранных партнеров.

По мнению замминистра, формат пользуется популярностью. Однако ведомство, по его словам, выступает больше сторонним наблюдателем.

Ранее о неготовности иностранных регуляторов вести разговоры об обмене замороженных активов с Москвой заявили в Центробанке РФ. При этом заинтересованность среди банков наблюдалась. Законодательные возможности для осуществления обмена заблокированными в России и за границей активами инвесторов появились после указа Владимира Путина.



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