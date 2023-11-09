Володин заявил, что решение G7 своровать замороженные активы не повлияет на экономику РФ

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Страны "Большой семерки" признались, что хотят своровать замороженные активы РФ, однако это не повлияет на российскую экономику, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Он назвал действия G7 преступными и призвал международные структуры отреагировать на них.

"Незаконное решение США и их "шестерки" – выстрел себе в ногу. Ни одно государство, никакой бизнес или частные инвесторы не будут вкладываться в эти страны, понимая, что средства могут быть похищены по надуманным предлогам", – добавил Володин.

По его мнению, решение своровать активы окончательно разрушило миф Запада о неприкосновенности собственности. Кроме того, ущерб был нанесен и по международному праву, подчеркнул он. Теперь другие государства могут последовать примеру США и начать забирать то, что посчитают нужным, объяснил Володин.

Он также отметил, что у РФ есть все основания для ответных действий в отношении активов стран G7, которых больше, чем замороженных российских средств.

При этом Володин уверен, что происходящее никак не отразится на экономике РФ. Он напомнил, слова Владимира Путина о том, что Россия уже заработала в два раза больше, чем у нее заморозили средств.

Лучший способ вложений – это инвестиции в свою страну, резюмировал спикер Госдумы.

Ранее комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержал законопроект о передаче Украине российских активов. Инициативу одобрили с результатом 40 голосов за и два против.

Законопроект наделяет госсекретаря полномочиями предоставлять дополнительную помощь Киеву с использованием активов, конфискованных из Банка России и других иностранных активов РФ.

В свою очередь, страны G7 заявили, что российские активы, находящиеся в юрисдикциях стран "Большой семерки", останутся замороженными, пока Москва не согласится выплачивать компенсации Украине.



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