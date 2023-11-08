Комитет палаты представителей США одобрил передачу активов РФ Украине

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Комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержал законопроект о передаче Украине российских активов. Об этом сообщает РИА Новости.

Комитет одобрил законопроект с результатом 40 голосов "за" и два "против".

Законопроект наделяет госсекретаря полномочиями предоставлять дополнительную помощь Украине с использованием активов, конфискованных из Банка России и других иностранных активов РФ. Однако решение о конфискации активов РФ, находящихся под юрисдикцией США, сможет принимать американский президент, после чего средства будут переходить на специальный "фонд поддержки Украины".

"Все права, права собственности и доход от конфискованных российских суверенных активов… при необходимости переходят к правительству Соединенных Штатов, пока они удерживаются в фонде поддержки Украины", – указано в документе.

Средства из данного фонда госсекретарь, согласно законопроекту, может направить на "компенсации Украине понесенного урона", в том числе на реконструкцию, восстановление и гуманитарную поддержку населения.

Госсекретарь также должен будет уведомлять комитеты конгресса не менее чем за 15 дней до того, как будет предоставлять средства из фонда правительству Украины или любой другой организации.

В законопроекте, помимо прочего, правительству США предписывается возглавить скоординированные международные санкции по заморозке активов РФ совместно с партнерами из ЕС и G7.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что санкции Евросоюза в отношении российских бизнесменов, изъятие частной собственности предпринимателей, посягательство на финансовые и иные активы российского бизнеса противоречат международному праву.

Он также уточнил, что собственники замороженных российских активов в США могут начать подавать судебные иски после обложения прибыли налогом.

Песков заявил, что РФ будет защищать свои активы за рубежом