Песков не исключил судебных исков в случае изъятия процентов с активов РФ в США

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Собственники замороженных российских активов в США могут начать подавать судебные иски после обложения прибыли налогом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к идее изъятия части прибыли с замороженных активов в Штатах, он уточнил, что с юридической точки зрения суждения на этот счет должны выносить их владельцы.

"В случае, если будут возникать какие-то элементы несогласия и желания оспорить, то, конечно, будем прибегать к судебным инстанциям", – подчеркнул Песков.

Ранее глава департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев сообщил, что ведомство не видит предпосылок к массовой конфискации замороженных российских активов. Однако он подчеркнул, что ничего не гарантирует, а лишь предполагает.

Песков же напомнил, что санкции Евросоюза в отношении российских бизнесменов, изъятие частной собственности предпринимателей и другие действия противоречат международному праву.

Новости часа: не все страны Европы считают законным изъятие замороженных активов РФ