Минфин РФ предупредил об ответных мерах на конфискацию активов России в Европе

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Российская сторона подготовит симметричный ответ на конфискацию активов РФ в Европе, предупредил министр финансов Антон Силуанов.

"У нас тоже достаточно активов, которые здесь заморожены, находятся и на счетах так называемых "С", это наши обязательства по бумагам, дивидендам, те, что составляют наши обязательства перед иностранными контрагентами", – объяснил он в эфире "России 24".

В начале декабря стало известно, что ЕС рассматривает возможную конфискацию российских активов в государствах блока в качестве гарантии того, что "однажды Москва выплатит компенсацию ущерба Киеву".

Как уточнил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, конфискация части активов может произойти на основании судебных решений по уголовным преступлениям.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российская сторона, в свою очередь, не занимается изъятием активов компаний недружественных стран.



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