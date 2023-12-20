Песков заявил, что Россия не изымает активы компаний недружественных стран

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Российская сторона не занимается изъятием активов компаний недружественных стран, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет, Россия не начала процесс изъятия, никакого изъятия нет. <...> Те, кто уходит с рынка, активы или продают, или передают – это все зависит от переговоров", – объяснил он.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Евросоюз при воровстве замороженных российских активов может получить симметричный ответ.

В начале декабря стало известно, что ЕС рассматривает возможную конфискацию российских активов в государствах блока в качестве гарантии того, что "однажды Москва выплатит компенсацию ущерба Киеву".

Как уточнил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, конфискация части активов может произойти на основании судебных решений по уголовным преступлениям.



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