20 декабря, 13:12Экономика
Песков заявил, что Россия не изымает активы компаний недружественных стран
Фото: kremlin.ru
Российская сторона не занимается изъятием активов компаний недружественных стран, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Нет, Россия не начала процесс изъятия, никакого изъятия нет. <...> Те, кто уходит с рынка, активы или продают, или передают – это все зависит от переговоров", – объяснил он.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Евросоюз при воровстве замороженных российских активов может получить симметричный ответ.
В начале декабря стало известно, что ЕС рассматривает возможную конфискацию российских активов в государствах блока в качестве гарантии того, что "однажды Москва выплатит компенсацию ущерба Киеву".
Как уточнил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, конфискация части активов может произойти на основании судебных решений по уголовным преступлениям.
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