ЕК утвердила механизм иммобилизации доходов от замороженных активов РФ

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Еврокомиссия утвердила механизм иммобилизации доходов от замороженных активов РФ. Об этом сообщила заместитель председателя ЕК Вера Юрова.

"Коллегия Еврокомиссии одобрила также механизм иммобилизации доходов от замороженных активов России", – передает ТАСС ее слова с пресс-конференции в Страсбурге.

Ранее стало известно, что Евросоюз рассматривает возможную конфискацию российских активов в государствах блока в качестве гарантии того, что "однажды Москва выплатит компенсацию ущерба Киеву".

Как уточнил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, конфискация части активов может произойти на основании судебных решений по уголовным преступлениям.

До этого СМИ писали, что ЕК представит план использования налога на прибыль с замороженных российских активов для поддержки Киева. По данным прессы, это будет обсуждаться на саммите 14–15 декабря с лидерами Евросоюза.



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