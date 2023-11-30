30 ноября, 18:39Политика
ЕК представит 12 декабря план евроналога на прибыль с замороженных активов РФ – СМИ
Фото: 123RF/olgagorovenko
Еврокомиссия (ЕК) 12 декабря представит план использования налога на прибыль с замороженных российских активов для поддержки Украины. Это будет обсуждаться на саммите 14–15 декабря с лидерами Евросоюза (ЕС), поскольку у стран ЕС сейчас нет единого мнения по этому поводу. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источник в ЕК.
По данным агентства, план уточняет несколько вопросов, требующих согласования. Их подняли несколько стран ЕС. В частности, не будет ли взимаемый ЕС налог пересекаться с национальными налогами и сборами, передает Bloomberg.
Там же отмечается, что утверждение этих предложений ЕК 12 позволит обсудить на предстоящем саммите ЕС.
Ранее сообщалось, что ЕК признала рост экономики РФ и провал антироссийских санкций. Как указало издание Fatto Quotidiano, в середине ноября ЕК опубликовала макроэкономические прогнозы, в которых оценка роста российской экономики совпадает с расчетами МВФ (+2% в 2023 году). Кроме того, крупные банки по типу Goldman Sachs ожидают рост ВВП России на уровне 3%, что превышает ожидания собственных институтов страны.
Отмечается, что провал санкций связан с важнейшей ролью РФ в мировой экономике, так как она не может обойтись без российских ресурсов.
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