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Еврокомиссии пришлось признать, что российская экономика вырастет по итогам текущего года. Об этом сообщает издание Fatto Quotidiano.

Авторы статьи напомнили, что в середине ноября ЕК опубликовала свои макроэкономические прогнозы, в которых оценка роста экономики РФ совпадает с расчетами МВФ (+2% в этом году). Кроме того, крупные банки по типу Goldman Sachs прогнозируют рост ВВП России на уровне 3%, что превышает ожидания собственных институтов страны.

Провал антироссийских санкций связан с важнейшей ролью России в мировой экономике, так как она не может обойтись без ресурсов РФ, считают журналисты. Многие западные компании при этом так и не смогли покинуть российский рынок.

Одновременно с этим жители Европы продолжают платить за газ в два раза больше, чем до 2022 года, отмечается в статье издания.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Европе видят эффект бумеранга от санкций, направленных против России. Он добавил, что экономика РФ вышла на траекторию роста и стабильности, несмотря на введенные ограничения.

До этого министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела сообщил, что чешские компании возобновили в прошлом месяце закупки российского природного газа. Вместе с тем он уточнил, что государство не нуждается в этих закупках, так как уже сделало запасы на зиму.

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