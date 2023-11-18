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Продолжение поставок оружия Киеву не решит конфликт, нужно дипломатическое решение, а также сотрудничество с Россией. Такое мнение высказала германский политик Сара Вагенкнехт, которая собирается создавать собственную политическую силу. Ее слова приводит ТАСС.

Как отметила Вагенкнехт, она выступает за сотрудничество с Россией в области экономики и политики безопасности. Она подчеркнула, что Россия является ядерной державой, безопасность в Европе может быть обеспечена только в том случае, если конфликты с Россией будут решаться дипломатическим путем.

Вагенкнехт назвала "двойной моралью" тот факт, что Германия не получает газ из России, но охотно закупает его у Катара. Она также подчеркнула, что конфликт на Украине не закончится, если Германия не будет покупать газ у России и будет поставлять все больше оружия на Украину.

"За последние 25 лет ведущая держава НАТО вторглась в пять стран и атаковала другие при помощи дронов. Число жертв этих войн превышает миллион", – отметила политик.

Ранее украинский актер, участник "Дизель шоу" Олег Иваница, вступивший в ряды ВСУ, заявил, что Киеву необходимо отказаться от желания вернуть Крым и Донбасс силовым путем.