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Украинский актер, участник "Дизель шоу" Олег Иваница, вступивший в ряды ВСУ, заявил, что Киеву необходимо отказаться от желания вернуть Крым и Донбасс силовым путем. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению актера, на Украине сейчас "сложная экономическая ситуация", и киевским властям стало бы сложно "содержать эти территории", а в бюджете образовалась бы яма.

"Я не вижу необходимости возвращать. <...> Если присоединить их силой, а они будут считать нас захватчиками – это ярмо и для нас, и для наших детей", – добавил он.

Иваница также призвал принять верное решение, "успокоив эмоции".

Ранее экс-главком НАТО Джеймс Ставридис сообщил, что завершение конфликта на Украине может случиться по корейскому сценарию. Это будет означать признание Киевом потери территории, добавил он.

Анонимный сотрудник конгресса США до этого заявил, что Украина сможет одержать победу лишь при масштабном вмешательстве американской стороны. При этом он подчеркнул, что Вашингтон не пойдет на такое.



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