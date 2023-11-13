Конфликт на Украине должен завершиться по вьетнамскому сценарию – Рогов

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Конфликт на Украине необходимо урегулировать по вьетнамскому сценарию, считает председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, корейский сценарий, о котором ранее начали говорить военные эксперты на Западе, не подходит РФ, поскольку он предполагает заморозку конфликта.

"Нам нужен не корейский сценарий, а вьетнамский, предусматривающий полное освобождение Украины от интервенции западных стран, и прежде всего американцев", – высказался он.

Ранее экс-главком НАТО Джеймс Ставридис предрек завершение конфликта на Украине по корейскому сценарию. Это будет означать признание Киевом потери территории, пояснил он. По его словам, такой исход не понравится Западу, однако он необходим.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что украинским властям рано или поздно придется признать необходимость возобновления переговоров с Россией.



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