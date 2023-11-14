Экс-морпех США заявил, что украинцы понимают, что Киев проиграл в конфликте с РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил, что власти Киева отказываются принять поражение в конфликте с Россией. Об этом он сказал в эфире своего YouTube-канала.

Экс-морпех отметил, что власти Украины становятся "все более отчаянными" из-за поражения ВСУ в конфликте.

"Любой нормальный человек будет воспринимать происходящее сугубо как нежелание чрезмерно упрямого правительства признать, что оно проиграло", – подчеркнул он.

Берлетик считает, что Киев отказывается принимать реальность и вместо этого лишь бросает людей на передовую, "чтобы те продолжали умирать и растягивали происходящее как можно дольше".

По мнению военного, сейчас среднестатистический украинец уже начинает это понимать.

Ранее СМИ писали, что украинские военнослужащие пожаловались на нехватку боеприпасов и живой силы. Указывается, что ситуация для Киева на поле боя стала еще более неблагоприятной. На это повлияло наращивание боевой силы со стороны России и перевод экономики страны "на военные рельсы".

В свою очередь, экс-главком НАТО Джеймс Ставридис заявил, что завершение конфликта на Украине может случиться по корейскому сценарию. Это будет означать признание Киевом потери территории, пояснил он. По его словам, такой исход не понравится Западу, однако он необходим.



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