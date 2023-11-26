Чехия возобновила закупки российского газа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Чешские компании возобновили в прошлом месяце закупки российского природного газа. Об этом министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела написал на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

Однако он уточнил, что государство не нуждается в этих закупках, так как уже сделало запасы на зиму.

"Несмотря на это, на текущей неделе из месячного отчета управления по регулированию энергетики мы узнали, что с октября некоторые торговые компании начали поставлять нам газ из России. По данным на конец октября, в общем объеме поставок за 2023 год российский газ составляет 1,2%", – написал он.

Вместе с тем Сикела добавил, что экспорт газа из РФ в ЕС не подпадает под санкции, поскольку некоторые страны все еще не могут без него обойтись. По его словам, Чехия "окончательно избавилась от зависимости от российского газа".

Чехия заявила о полном отказе от российского газа в апреле 2023 года. Страна была намерена заменить его топливом из Норвегии и из терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ) в Нидерландах и Бельгии.

Ранее стало известно, что "Газпром" поставит зимой дополнительные объемы газа в Венгрию. В этом году поставки в страну составили 1,3 миллиарда кубометров газа. Стороны продолжат осуществлять сотрудничество по договору.