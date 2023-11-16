Ни одна договоренность Молдавии по газу с 2021 года не выполнена – МИД РФ

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Ни одна достигнутая "Газпромом" в 2021 году договоренность с молдавскими властями не была выполнена. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, сообщает РИА Новости.

Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что не беспокоится из-за отсутствия согласования отчета аудита долга перед "Газпромом" наблюдательным советом "Молдовагаза". По ее словам, если доказательства того, что он составляет не 700 миллионов долларов, а лишь 9 миллионов долларов.

Галузин отметил, что "Газпром" неоднократно доказывал, что готов учитывать интересы Молдавии. По его словам, в октябре 2021 года на переговорах между "Газпромом" и вице-премьером Молдавии, компания фактически приняла все предложения молдавского правительства.

"Был подписан соответствующий протокол. По факту же ни одна договоренность молдавскими властями не выполнена", – подчеркнул Галузин.

Он отметил, что отчет, который Минэнерго Молдавии предоставило в сентябре этого года, на основании которого власти республики позволяют себе утверждения о фактическом отсутствии долга, не соответствует международным стандартам и требованиям независимости аудита. По данной причине, содержащиеся в нем выводы не могут влиять на размер долга, подтвержденного документально и международным арбитражем.

Галузин подчеркнул, что мнение Санду на этот счет ничего в данном вопросе не меняет.

В начале сентября Санду заявила, что в рамках аудиторской проверки никакого долга в размере порядка 800 миллионов долларов выявлено не было. По ее мнению, Молдавию попытались обмануть в 2021 году, приписав ей несуществующую задолженность.

Позднее министр энергетики страны Виктор Парликов сообщил о готовности Молдавии вернуть "Газпрому" только 8,6 миллиона долларов долга. Это, по его словам, подтвержденная сумма. Общий же объем возможного долга составляет 276 миллионов долларов.

Ситуацию прокомментировали в "Газпроме". Там заявили, что не согласны с выводами молдавской стороны, а также указали на несоблюдение требований по аудиту, из-за чего его результаты не могут повлиять на размер и обоснованность долга.



У Молдавии нет альтернативы российскому газу – Санду