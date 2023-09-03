Президент Молдавии заявила об отсутствии миллионного долга республики перед "Газпромом"

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В рамках аудиторской проверки не был выявлен миллионный долг Молдавии перед "Газпромом", заявила глава республики Майя Санду. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на молдавские СМИ.

"На следующей неделе наше правительство выступит с заявлением о том, что мы наняли международную компанию, которая провела аудит и не выявила у нас никаких долгов перед "Газпромом" в размере порядка 800 миллионов долларов", – рассказала она.

По мнению Санду, Молдавию попытались обмануть в 2021 году, приписав ей несуществующую задолженность.

Осенью 2021 года в Молдавии ввели "режим тревоги" в области энергетики из-за ситуации на газовом рынке. Поставки газа из России в октябре упали на треть, в то время как цены на топливо выросли.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявлял о готовности продлить контракт на транзит газа в Молдавию, однако отметил, что импортерам необходимо оплатить поставки за сентябрь и октябрь.

Позднее Молдавия и "Газпром" договорились о продлении контракта о поставках газа при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза".

В октябре 2022 года "Газпром" пригрозил Молдавии полным прекращением поставок газа в страну, если она нарушит обязательства по оплате. В свою очередь, Санду обвинила "Газпром" в неисполнении контрактных обязательств по поставке необходимых объемов газа.

В марте этого года Молдавия после трехмесячного перерыва снова начала закупать газ у "Газпрома"



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