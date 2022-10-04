"Газпром" предупредил Молдавию о прекращении поставок газа в случае неуплаты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Газпром" напомнила Молдавии, что может полностью прекратить поставки газа в страну, если она нарушит обязательства по оплате до 20 октября. Об этом говорится в телеграм-канале российской компании.

В "Газпроме" подчеркнули, что на протяжении текущего года Молдавия регулярно нарушает сроки оплаты за поставленный российский газ. Из-за позиции страны до сих пор не урегулирован вопрос с историческим долгом, что влечет за собой риск расторжения контракта в любой момент.

"Газпром" оставляет за собой все свои права, в том числе право на полное прекращение поставок в случае нарушения обязательства по оплате газа до 20 октября 2022 года, а также право на расторжение контракта в любой момент из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз", – говорится в заявлении компании.

Помимо этого, дальнейшие просьбы молдавской стороны, предполагающие изменения контрактных условий на поставки газа, будут оформляться только в виде дополнений к контракту.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна каждый месяц проводит переговоры с "Газпромом" относительно того, что Кишинев не может платить такие высокие цены за газ из-за ситуации на спотовом рынке.

В октябре прошлого года Молдавия и "Газпром" договорились о продлении контракта о поставках газа при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза". Спустя несколько месяцев Кишинев разместил заявку о поиске компании для проведения аудита.

В конце августа текущего года "Газпром" разрешил "Молдовагазу" отложить до 1 сентября оплату аванса по поставкам голубого топлива в августе, поскольку молдавская компания "не выполнила обязательства по оплате аванса.

При этом неделей ранее "Молдовагаз" уже просила "Газпром" об отсрочке авансовых платежей за август и сентябрь. Организация должна была совершить оплату до конца четвертого квартала текущего года.



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