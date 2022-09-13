Пушков предложил Санду покупать вместо российского газа "молекулы свободы" из США

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Сенатор Алексей Пушков посоветовал президенту Молдавии Майи Санду покупать вместо российского газа "сжиженные молекулы свободы" у США или попросить газ за бесценок у Румынии.

Так политик прокомментировал высказывание лидера Молдавии о ценах на топливо из РФ.

"Не может Санду платить – пусть (российский. – Прим. ред.) газ не покупает", – написал Пушков в своем телеграм-канале.

Ранее Санду заявила, что Молдавия каждый месяц проводит переговоры с "Газпромом" относительно того, что Кишинев не может платить такие высокие цены за газ из-за ситуации на спотовом рынке.

В октябре прошлого года Молдавия и "Газпром" договорились о продлении контракта о поставках газа при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза". Спустя несколько месяцев Кишинев разместил заявку о поиске компании для проведения аудита.

В конце августа текущего года "Газпром" разрешил "Молдовагазу" отложить до 1 сентября оплату аванса по поставкам голубого топлива в августе, поскольку молдавская компания "не выполнила обязательства по оплате аванса.

При этом неделей ранее "Молдовагаз" уже просила "Газпром" об отсрочке авансовых платежей за август и сентябрь. Организация должна была совершить оплату до конца четвертого квартала текущего года.

