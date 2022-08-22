"Газпром" разрешил "Молдовагазу" отложить оплату аванса за поставки в августе

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"Газпром" разрешил "Молдовагазу" отложить до 1 сентября оплату аванса по поставкам голубого топлива в августе. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале российской энергетической компании.
Отмечается, что компания "Молдовагаз" не выполнила обязательства по оплате аванса, в связи с чем обратилась к "Газпрому" с просьбой сдвинуть сроки оплаты.
"Газпром" принял решение в исключительном порядке согласиться с этой просьбой", – говорится в публикации.
В середине текущего месяца компания "Молдовагаз" уже просила "Газпром" об отсрочке авансовых платежей за август и сентябрь. Организация должна была совершить оплату до конца четвертого квартала текущего года.
В октябре прошлого года Молдавия и "Газпром" договорились о продлении контракта о поставках газа при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза". Спустя несколько месяцев Кишинев разместил заявку о поиске компании для проведения аудита.
Мировые цены на газ выросли до 2,7 тыс долларов за кубометр
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