"Газпром" разрешил "Молдовагазу" отложить оплату аванса за поставки в августе

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"Газпром" разрешил "Молдовагазу" отложить до 1 сентября оплату аванса по поставкам голубого топлива в августе. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале российской энергетической компании.

Отмечается, что компания "Молдовагаз" не выполнила обязательства по оплате аванса, в связи с чем обратилась к "Газпрому" с просьбой сдвинуть сроки оплаты.

"Газпром" принял решение в исключительном порядке согласиться с этой просьбой", – говорится в публикации.

В середине текущего месяца компания "Молдовагаз" уже просила "Газпром" об отсрочке авансовых платежей за август и сентябрь. Организация должна была совершить оплату до конца четвертого квартала текущего года.

В октябре прошлого года Молдавия и "Газпром" договорились о продлении контракта о поставках газа при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза". Спустя несколько месяцев Кишинев разместил заявку о поиске компании для проведения аудита.

