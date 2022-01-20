Власти Молдавии ввели режим ЧП из-за газового кризиса

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Молдавский парламент объявил о введении на территории республики режима чрезвычайного положения после получения уведомления от "Газпрома" о прекращении поставок газа с 21 января. Соответствующее решение было принято на экстренном заседании законодательного органа, сообщает ТАСС.

"Объявить чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова на 60-дневный срок", – огласила текст постановления премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.

Ранее вице-премьер и министр инфраструктуры республики Андрей Спыну заявил, что с "Газпромом" ведутся переговоры об отмене авансовой платы за поставки газа.

По его словам, в начале 2022 года Молдавия столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса: в первых числах января закупочная стоимость газа поднялась с 550 до 647 долларов за тысячу кубометров.