Правительство Молдавии одобрило введение режима ЧП из-за газового кризиса

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Правительство Молдавии одобрило введение режима чрезвычайного положения на 60 дней из-за газового кризиса. Об этом рассказала премьер-министр республики Наталья Гаврилица на пресс-конференции.

Она отметила, что решение должно быть утверждено парламентом.

"После этого комиссия по чрезвычайным ситуациям примет ряд мер для бесперебойного снабжения газом потребителей", – подчеркнула Гаврилица.

Она также напомнила о получении уведомления от "Газпрома". Компания заявила о приостановлении поставок газа в республику, если компания "Молдовагаз" не рассчитается за текущее потребление топлива.

Ранее "Газпром" грозил прекратить поставки газа в Молдавию, если не получит платеж, приходящийся на 22 ноября. Представитель компании Сергей Куприянов отмечал, что при заключении контракта "Газпром" учитывал сложное финансовое положение Молдавии и руководствовался стремлением сохранить возможность выплаты долгов республикой.

После Молдавия погасила задолженность перед "Газпромом" в 74 миллиона долларов за газ. Уточняется, что АО "Молдовагаз" перечислило оплату за природный газ, потребленный в октябре и первой половине ноября.

