В Кремле назвали исключительно коммерческой ситуацию между "Газпромом" и Молдавией

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"Газпром" не может отдавать газ бесплатно, поэтому ситуация с Молдавией носит исключительно коммерческий характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У "Газпрома" есть договорные обязательства с покупателями газа, контрактные обязательства, есть определенная сумма, которую нужно выплачивать. Разумеется, "Газпром" как компания должен продавать товар и получать за это деньги", – цитирует Пескова РИА Новости.

Комментируя информацию, что вопрос вышел за рамки коммерческих договоренностей, представитель Кремля подчеркнул, что в оплате газа не должно быть двойного дна. Также он добавил, что следует узнать у самого "Газпрома", как обстоят дела с Молдавией.

Ранее вице-премьер и министр инфраструктуры республики Андрей Спыну заявил, что с "Газпромом" ведутся переговоры об отмене авансовой платы за поставки газа.

По его словам, в начале 2022 года Молдавия столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса: в первых числах января закупочная стоимость газа поднялась с 550 до 647 долларов за тысячу кубометров.

