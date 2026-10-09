Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября, 11:23

Технологии

В ОЭЗ "Технополис "Москва" разработали тонометр со встроенным электронным дневником

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва" разработали автоматический тонометр на отечественных электронных компонентах. Сейчас прибор готовят к серийному выпуску, передает портал мэра и правительства столицы.

Устройство будет следить за ключевыми показателями здоровья, упростит передачу данных медицинским специалистам и позволит выявлять риски сердечно-сосудистых заболеваний на ранних стадиях, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, столичные предприятия включились в национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" по поручению Сергея Собянина и снабжают рынок отечественным медицинским оборудованием.

"Только за первое полугодие 2026 года компания выпустила более 8,4 миллиона микросхем для своих устройств. Сейчас разработка находится на этапе изготовления партии тестовых образцов", – отметил Ликсутов.

Разработкой занимается компания "Элта", которая в ОЭЗ также выпускает российские глюкометры. Тонометр выйдет под брендом "Сателлит".

В широком диапазоне прибор фиксирует пульс и артериальное давление. Он умеет распознавать нарушения сердечного ритма, вычислять среднее давление и оценивать результаты по цветной шкале Всемирной организации здравоохранения. Встроенный электронный дневник хранит в памяти до 130 измерений для двух пользователей.

Пользоваться тонометром можно самостоятельно. Для пожилых людей есть голосовое сопровождение, большой экран с подсветкой и управление одной кнопкой. Через блютус результаты передаются в мобильное приложение "Сателлит" – так показатели можно отслеживать дистанционно и делиться ими с лечащим врачом.

Ранее сообщалось, что резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" разработал новую отечественную микросхему, объединяющую электронные приборы в единую сеть для быстрой передачи и обработки данных. Разработкой занимается компания "Ангстрем". При этом всего предприятие выпустило свыше 10 тысяч типов микросхем для ключевых отраслей.

Читайте также


технологиигород

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика