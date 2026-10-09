В ОЭЗ "Технополис "Москва" разработали тонометр со встроенным электронным дневником

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва" разработали автоматический тонометр на отечественных электронных компонентах. Сейчас прибор готовят к серийному выпуску, передает портал мэра и правительства столицы.

Устройство будет следить за ключевыми показателями здоровья, упростит передачу данных медицинским специалистам и позволит выявлять риски сердечно-сосудистых заболеваний на ранних стадиях, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, столичные предприятия включились в национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" по поручению Сергея Собянина и снабжают рынок отечественным медицинским оборудованием.

"Только за первое полугодие 2026 года компания выпустила более 8,4 миллиона микросхем для своих устройств. Сейчас разработка находится на этапе изготовления партии тестовых образцов", – отметил Ликсутов.

Разработкой занимается компания "Элта", которая в ОЭЗ также выпускает российские глюкометры. Тонометр выйдет под брендом "Сателлит".

В широком диапазоне прибор фиксирует пульс и артериальное давление. Он умеет распознавать нарушения сердечного ритма, вычислять среднее давление и оценивать результаты по цветной шкале Всемирной организации здравоохранения. Встроенный электронный дневник хранит в памяти до 130 измерений для двух пользователей.

Пользоваться тонометром можно самостоятельно. Для пожилых людей есть голосовое сопровождение, большой экран с подсветкой и управление одной кнопкой. Через блютус результаты передаются в мобильное приложение "Сателлит" – так показатели можно отслеживать дистанционно и делиться ими с лечащим врачом.

Ранее сообщалось, что резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" разработал новую отечественную микросхему, объединяющую электронные приборы в единую сеть для быстрой передачи и обработки данных. Разработкой занимается компания "Ангстрем". При этом всего предприятие выпустило свыше 10 тысяч типов микросхем для ключевых отраслей.