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"Газпром" прекратит поставки газа в Молдавию через 48 часов, если не получит платеж, приходящийся на 22 ноября. Об этом заявил представитель компании Сергей Куприянов в эфире телеканала "Россия 24".
Он подчеркнул, что при заключении контракта "Газпром" учитывал сложное финансовое положение Молдавии и руководствовался стремлением сохранить возможность выплаты долгов республикой.
"Газпромом" было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет 100 процентов текущих платежей за газ", – отметил Куприянов.
Однако пресс-секретарь вице-премьера Андрея Спыну Алина Мерлич рассказала ТАСС, что правительство Молдавии не получало соответствующего уведомления от "Газпрома".
Ранее Молдавия и "Газпром" договорились о продлении контракта о поставках газа на 5 лет. Стороны договорились провести аудит исторического долга энергетической компании республики.
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