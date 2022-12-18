В Молдавии заявили о достижении независимости от газа из РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Молдавия смогла достичь полной независимости от поставок газа со стороны России. Об этом заявил вице-премьер страны Андрей Спыну.

"Впервые в истории нашей страны правый берег не будет потреблять газ, поставляемый "Газпромом", – цитирует его РИА Новости.

По словам политика, властям страны удалось создать резервы и найти альтернативных поставщиков энергоносителей.

Спыну также сообщил, что в декабре "Молдовагаз" купит у госпредприятия "Энергоком" порядка 100 миллионов кубометров газа по средней стоимости 1 108 доллара за тысячу кубометров. При этом он не уточнил, откуда сам "Энергоком" планирует взять топливо.

Ранее президент Молдавии Майя Санду обвинила "Газпром" в неисполнении контрактных обязательств. По ее утверждению, российская госкорпорация не поставляет в Молдавию оговоренные объемы газа.



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