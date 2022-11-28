"Газпром" не станет снижать прокачку газа через территорию Украины в Молдавию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российская энергетическая компания "Газпром" объявила, что не будет сокращать прокачку газа через украинскую территорию в Молдавию. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

Отмечается, что "Молдовагаз" устранил все нарушения по оплате поставок газа в республику.

"Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдовы, в "Газпроме" получены. В связи с этим принято решение не снижать подачу газа на газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" для транзита в Молдову", – говорится в публикации.

Однако в компании подчеркнули, что Молдавия уже не раз нарушала условия договора по оплате российского газа, поэтому "Газпром" может в любой момент принять решение о снижении поставок или полном прекращении прокачки.

Ранее в "Газпроме" заявили, что российский газ, который предназначен для поставки в Молдавию, осел на Украине. Объем российского газа, подаваемый на ГИС "Суджа" для транзита, превысил физический объем, передаваемый на границе Украины и Молдавии.

"Молдовагаз" оплатил часть поставок за текущий месяц 21 ноября. "Газпром" пообещал сократить подачу газа на ГИС "Суджа" в объеме суточной недопоставки с 10:00 28 ноября при сохранении дисбаланса.



Компания "Газпром" заявила об оседании газа РФ для Молдавии на Украине

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