Осевший на Украине газ является резервами Молдавии и будет оплачен – Спыну

Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU

На Украине остается объем газа из резервов Молдавии, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну в своем телеграм-канале. По его словам, он будет оплачен.

"Те объемы газа, которые "Газпром" называет оставшимися в Украине, – это наши сбережения и резервы, хранящиеся на складах в Украине. Пусть и здесь будет ясно, что эти объемы были и будут полностью оплачены нашей страной", – подчеркнул политик.

Он рассказал, что весь газ, который поставляется в Молдавию, попадает в страну, но прежде он частично хранится на Украине и в Румынии. По словам Спыну, речь идет о резервном газе. На сегодняшний день в хранилищах Молдавии есть более 200 миллионов кубометров газа.

"Давление, шантаж, угрозы больше не имеют места. Вместе мы зарабатываем свою энергетическую независимость", – заключил вице-премьер Молдавии.

Ранее в компании "Газпром" заявили, что российский газ, который предназначен для поставки в Молдавию, осел на Украине. По ее данным, объем российского газа, подаваемый на ГИС "Суджа" для транзита, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины и Молдавии.

"Молдовагаз" оплатил часть поставок за текущий месяц 21 ноября. "Газпром" пообещал сократить подачу газа на ГИС "Суджа" в объеме суточной недопоставки с 10:00 28 ноября при сохранении дисбаланса.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!