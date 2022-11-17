Суд обязал Gasum выплатить "Газпром экспорту" более 300 млн евро задолженности

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Арбитражный суд Стокгольма обязал финскую Gasum выплатить компании "Газпром экспорт" 300 миллионов евро задолженности за поставки газа. Об этом сообщает RT со ссылкой на компанию "Газпром".

"Арбитражный трибунал <...> обязал Gasum выплатить "Газпром экспорту" задолженность в размере более 300 миллионов евро за поставки газа и в связи с неисполнением обязательства "бери или плати", а также проценты за просрочку оплаты", – говорится в сообщении.

В компании уточнили, что суд подтвердил законность приостановки поставок газа из-за того, что покупатель не осуществил оплату в рублях.

Финская Gasum заявила о прекращении поставок российского газа с 21 мая. До этого компания отказалась выполнять требование "Газпрома" оплачивать топливо из РФ в рублях.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.



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