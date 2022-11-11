В Финляндии предложили отменить второе гражданство для россиян

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Политики Финляндии в связи с намерением ужесточить ограничительные меры в отношении России периодически предлагают отменить второе гражданство для россиян, сообщает газета "Известия".

"Предложения пересмотреть отношение к институту двойного гражданства, в частности в отношении обладателей российских паспортов, периодически выдвигаемые отдельными финскими политиками, привлекают внимание СМИ и подробно освещаются в контексте общей дискуссии о необходимости ужесточения ограничительных мер в отношении РФ", – рассказали изданию в дипмиссии РФ в Финляндии.

Там добавили, что данных о проработке финским правительством конкретных шагов в данном направлении не поступало.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе готовят документ, согласно которому визы не будут оформляться по загранпаспортам РФ, выданным на новых территориях. В визах также может быть отказано по паспортам, выданным в Абхазии и Южной Осетии.

До этого ряд европейских государств перестал принимать документы на оформление туристических виз от граждан РФ. В их число вошли Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия.

Позднее Еврокомиссия приняла решение ограничить пребывание на территории ЕС россиян с шенгенскими визами на 90 дней.

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