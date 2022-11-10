В ЕС готовят решение об отказе в визах по загранпаспортам РФ, выданным в новых субъектах

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В Европейском союзе готовят документ, согласно которому визы не будут оформляться по загранпаспортам РФ, выданным на новых территориях. В визах также может быть отказано по паспортам, выданным в Абхазии и Южной Осетии, передает "Интерфакс".

"Такие "российские проездные документы не будут приниматься в качестве действительных для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны", – говорится в заявлении.

Уточняется, что одобренный чешской стороной и Европарламентом текст документа еще должен быть официально утвержден, в том числе Советом Евросоюза.

В свою очередь, в Брюсселе объяснили, что такое решение хотят принять для того, чтобы соблюдалась общая визовая политика и обеспечивалась безопасность стран – членов Европейского союза.

Ранее ряд европейских государств перестал принимать документы на оформление туристических виз от граждан РФ. В их число вошли Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия.

Позднее Еврокомиссия приняла решение ограничить пребывание на территории ЕС россиян с шенгенскими визами на 90 дней.

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