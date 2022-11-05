Запрет на туристические визы для россиян не имеет временных рамок – президент Финляндии

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Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что запрет на выдачу туристических виз российским гражданам не имеет временных рамок. Об этом сообщила общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

Как отмечает YLE, президент Финляндии подчеркнул, что запрет будет действовать столько, сколько необходимо.

Некоторые страны Европы ранее перестали принимать документы на оформление туристических виз от граждан России. В их число вошли Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия и другие страны.

Позже стало известно, что Еврокомиссия приняла решение ограничить пребывание на территории Евросоюза граждан России с шенгенскими визами на 90 дней.

Страны-члены должны очень тщательно оценивать каждого человека, чтобы посмотреть, не представляет ли он угрозу для безопасности, заявила тогда еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон.



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