В Польше приняли резолюцию, призывающую ЕС прекратить выдачу виз россиянам

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Сейм Польши принял резолюцию, призывающую ЕС прекратить выдачу виз россиянам.

В документе отмечается, что польский сейм "поддерживает действия, направленные на прекращение выдачи виз гражданам РФ, предпринимаемые польским правительством на международной арене".

За принятие резолюции "Об осуждении незаконных референдумов, проводимых российскими властями на оккупированных территориях Украины, и о принятии мер по прекращению выдачи виз гражданам Российской Федерации" проголосовали 434 из 436 присутствующих депутатов.

Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский подписал постановление об ужесточении ограничений на въезд в страну для россиян.

1 сентября руководители МИД стран ЕС на неформальном мероприятии в Праге договорились о приостановке соглашения об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и РФ. Так, с 12 сентября гражданам РФ могут начать выдавать визы исключительно для посещения конкретной страны ЕС. Таким образом, доступ в шенгенское пространство становится закрыт.

На неформальной встрече также были достигнуты договоренности о том, что граничащие с РФ страны могут ограничивать въезд ее граждан на национальном уровне. После этого Варшава, Рига, Вильнюс и Таллин приняли решение ввести ограничения на поездки россиян с целью туризма, бизнеса, спорта или культуры.



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