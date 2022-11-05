Трэвел-эксперт рассказала, как попасть в Испанию в условиях визовых ограничений

Испания отменила все ограничения на въезд в страну, которые были введены в пандемию. Сертификат о вакцинации и ПЦР-тест больше не требуют, не понадобятся эти документы и для возвращения в Россию. Для поездки, как и ранее, нужен только загранпаспорт с действующей шенгенской визой. Тем не менее есть некоторые сложности с посещением этой средиземноморской страны. Рассказываем, как попасть в Испанию и сколько это будет стоить.

Как получить визу

После приостановки соглашения об упрощенном визовом режиме между Россией и Евросоюзом для туристов увеличились сроки рассмотрения заявлений и размер пошлины: за оформление придется заплатить 80 евро вместо 35, ждать документ придется до 15 дней (в некоторых случаях – до 45). Ранее эти сроки составляли 10 и 30 дней соответственно. По новым правилам, каждая страна обязана соблюдать вышеуказанные нормы. Однако решения о продолжительности выданной визы члены ЕС вправе принимать самостоятельно.

Туристы говорят, что испанское консульство особой строгостью по-прежнему не отличается и регулярно выдает мультивизы сроком на несколько месяцев. Особенно тем, у кого в паспорте уже есть хотя бы один "шенген". Правда, двухлетние визы – уже редкость, выдают преимущественно годовое разрешение на въезд. Также нередки случаи оформления только на даты поездки для однократного посещения, но такие ситуации были всегда. Срок выдачи на практике по отзывам туристов – в среднем примерно 10 рабочих дней, хотя иногда процесс растягивается до трех недель.

Формально список документов на получение визы остается прежним, однако за каждой страной Евросоюза остается право запросить у туриста дополнительные сведения. В частности, испанское консульство иногда требует страховые полисы, выданные зарубежными компаниями. В остальном набор не претерпел изменений: для авиабилетов и жилья достаточно брони (выкупать пока необязательно), финансовые гарантии – 95 евро в сутки на человека, но не менее 855 евро.

Главная сложность на сегодняшний день состоит в предварительной записи на подачу документов. Свободных слотов не бывает на пару недель вперед, их приходится "ловить". Это можно делать вручную, регулярно обновляя веб-страницу консульства, или при помощи телеграм-бота, который сообщит, если появится свободное окошко.

Во сколько обойдется поездка?

Добраться до Испании в 2022 году можно только с пересадкой. Самый быстрый способ – в Барселону через Стамбул, такой перелет туда и обратно обойдется от 77 тысяч рублей. Есть вариант в два раза дешевле – от 36 тысяч в обе стороны, но уже с двумя пересадками в Ереване и Риме. Учтите, что такой транзит не подойдет туристам с визой для однократного въезда в Шенгенскую зону.

Похожая история с рейсами в Мадрид: с двумя пересадками, одна из которых в Милане, можно долететь за 35 000 рублей (туда и обратно). За перелет через Белград или Касабланку придется выложить от 55 тысяч.

С закрытием зарубежных сервисов по поиску отелей выбор жилья тоже стал заметно сложнее. Посмотреть варианты по-прежнему можно, а вот забронировать уже нельзя: российские банковские карты к оплате агрегаторы не принимают. В качестве альтернативы можно воспользоваться российскими сервисами, самыми крупными на сегодняшний день считаются Ostrovok и "Яндекс Путешествия". Выбор отелей за границей там, конечно, существенно меньше, чем на том же Booking, но он есть.

Койко-место в хостеле с общей ванной комнатой в центре Барселоны обойдется от 1 500 рублей в сутки с человека, в отдаленных районах – от 800 рублей. Цены в трехзвездочных отелях в центре начинаются от 3,7 тысячи рублей в сутки, но лучше рассчитывать от 5 тысяч за номер на двоих. Также за 5–6 тысяч рублей в сутки есть шансы снять номер в неплохой "четверке".