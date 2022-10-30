Финны рискуют умереть от холода этой зимой из-за отсутствия электроэнергии из РФ – СМИ

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С приближением зимы Финляндия готовится к веерным отключениям электроэнергии из-за прекращения поставок из России, сообщает Bloomberg.

Как заявил изданию менеджер по сетевым операциям в финской электросетевой компании Fingrid Арто Пахкин, если не проводить запланированные отключения в ряде регионов, то произойдет крупномасштабный сбой, в результате которого некоторые люди могут умереть от холода.

В публикации указывается, что на импорт российской электроэнергии приходилась лишь небольшая часть от общего объема закупок Финляндией электроэнергии, однако это создает риски для негативных сценариев предстоящей зимой.

Агентство приводит сообщение финского министерства обороны, которое рассказало, что произойдет при отключении электричества, когда температура воздуха опустится до минус 20 градусов.

Так, по данным Минобороны Финляндии, при отключении сразу же перестанут работать электроприборы и общественный транспорт, закроются заправки. Через 18 часов температура в деревянных домах опустится до плюс 10 градусов, а через 30 часов возникнет угроза прорыва труб.

С 14 мая российский энергохолдинг "Интер РАО" прекратил поставки электричества в Финляндию из-за сложностей с приемом платежей за уже проданную электроэнергию.

Как утверждали тогда в финской электросетевой компании Fingrid, из-за этого стране не грозит дефицит электроэнергии, поскольку ее недостаток планируется компенсировать за счет увеличения собственной выработки и поставок из Швеции.



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