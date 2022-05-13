"Интер РАО" с 14 мая прекратит поставки электроэнергии в Финляндию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Компания RAO Nordic Oy, являющаяся дочерней организацией российской энергетической компании "Интер РАО", с 01:00 субботы, 14 мая, прекратит поставки электроэнергии в Финляндию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финскую электросетевую компанию Fingrid.

Там отметили, что стране не грозит дефицит электроэнергии, поскольку ее недостаток планируется компенсировать за счет увеличения собственной выработки и поставок из Швеции.

6 мая премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее страна не может продолжать отношения с Россией в прежнем виде. Она также не исключила, что в ближайшее время Хельсинки могут принять решение о вступлении страны в Североатлантический альянс.

Позже данное намерение со ссылкой на дипломатические источники подтвердило Reuters. Собеседники агентства заявили, что Швеция, скорее всего, последует этому примеру.