Песков назвал "газетной уткой" сообщения о прекращении поставок газа РФ в Финляндию

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о прекращении поставок российского газа в Финляндию с 13 мая.

"Эти сообщения, скорее всего, просто очередная газетная утка", – цитирует его ТАСС.

У Пескова спросили, может ли быть прекращена поставка газа из-за решения Финляндии вступить в НАТО. В ответ он напомнил, что "Газпром" поставляет ресурс разным европейским потребителям, в том числе странам Североатлантического альянса.

"Газпром" неоднократно демонстрировал свою надежность как компания, которая поставляет энергоресурсы на Европейский континент", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее местная газета Iltalehti сообщила, что политиков предупредили о возможных прекращениях поставок газа из России в качестве контрмер по вступлению Финляндии в НАТО. По словам председателя парламентской группы партии "Истинные финны" Вилле Тавио, в стране готовы к этому.

