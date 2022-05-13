Песков назвал "газетной уткой" сообщения о прекращении поставок газа РФ в Финляндию

Фото: ТАСС/Stefan Sauer/DPA
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о прекращении поставок российского газа в Финляндию с 13 мая.
"Эти сообщения, скорее всего, просто очередная газетная утка", – цитирует его ТАСС.
У Пескова спросили, может ли быть прекращена поставка газа из-за решения Финляндии вступить в НАТО. В ответ он напомнил, что "Газпром" поставляет ресурс разным европейским потребителям, в том числе странам Североатлантического альянса.
"Газпром" неоднократно демонстрировал свою надежность как компания, которая поставляет энергоресурсы на Европейский континент", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
Ранее местная газета Iltalehti сообщила, что политиков предупредили о возможных прекращениях поставок газа из России в качестве контрмер по вступлению Финляндии в НАТО. По словам председателя парламентской группы партии "Истинные финны" Вилле Тавио, в стране готовы к этому.
"Газпроме" заявил, что санкции России запрещают использование газопровода EuRoPol GAZ
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