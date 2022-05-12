Финляндия ожидает прекращения поставок газа из России 13 мая – СМИ

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Финских политиков предупредили, что Россия, в качестве контрмер по вступлению Финляндии в НАТО, может прекратить поставки газа в страну 13 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Iltalehti.

По словам председателя парламентской группы партии "Истинные финны" Вилле Тавио, в Финляндии готовы к этому. Его слова подтвердил депутат Харри Харкимо.

Ранее сообщалось, что кабмин и компании Финляндии готовятся к тому, что Россия прекратит поставки природного газа в эту страну 23 мая.

Финляндия планирует подать заявку на вступление в НАТО текущей весной. По словам зампредседателя комитета по иностранным делам финского парламента Эркки Туомиоя, с таким решением согласно большинство в парламенте и в обществе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в случае вступления Финляндии и Швеции в Альянс, страны станут пространством противостояния НАТО и России. По ее словам, при вступлении государств в НАТО не удастся избежать последствий, в том числе для соседских отношений между странами.

Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО угрожает безопасности России. По его словам, расширение Альянса и его приближение к российским границам не делает евразийский континент более стабильным и безопасным.