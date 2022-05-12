В Кремле назвали вступление Финляндии в НАТО угрозой для РФ

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Вступление Финляндии в НАТО угрожает безопасности России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков RT.

По его словам, расширение Альянса и его приближение к российским границам не делает евразийский континент более стабильным и безопасным.

Ранее сообщалось, что Финляндия планирует подать заявку на вступление в НАТО текущей весной. По словам зампредседателя комитета по иностранным делам финского парламента Эркки Туомиоя, с таким решением согласно большинство в парламенте и в обществе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в случае вступления Финляндии и Швеции в Альянс, страны станут пространством противостояния НАТО и России. По ее словам, при вступлении государств в НАТО не удастся избежать последствий, в том числе для соседских отношений между странами.

