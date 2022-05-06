В Финляндии заявили о невозможности продолжать отношения с РФ в прежнем виде

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Из-за ситуации вокруг Украины Финляндия не может продолжать отношения с Россией в прежнем виде. Об этом заявила премьер-министр страны Санна Марин.

Политик также не исключила, что вскоре Хельсинки могут принять решение о вступлении страны в Североатлантический альянс.

"Думаю, что решение о вступлении в НАТО будет принято в самое ближайшее время", – приводит слова Марин ТАСС.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В этот же день Марин сообщила о готовности Финляндии подать заявку на вступление в НАТО, если поднимется вопрос о ее национальной безопасности. Позже стало известно, что это может быть сделано уже текущей весной.

