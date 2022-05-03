Финский оператор VR планирует полностью прекратить грузовой ж/д трафик с РФ до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Финский железнодорожный оператор VR Group планирует полностью прекратить грузовой железнодорожный трафик с Россией до конца 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что план по сокращению перевозок между РФ и Финляндией был подготовлен после решения совета директоров. В настоящий момент уже начато расторжение контрактов с клиентами.
"По нашим оценкам, к концу лета трафик сократится примерно на треть от первоначального уровня. Некоторые клиенты хотят продолжать перевозки до конца периода, но мы ведем переговоры о прекращении перевозок раньше этого срока. В любом случае, все российские грузовые перевозки, осуществляемые VR, прекратятся не позднее конца года", – заявил исполняющий обязанности управляющего директора VR Group Топи Симола.
В компании добавили, что санкции Евросоюза не затронули железнодорожные перевозки. В связи с этим расторжением контрактов VR Group с клиентами будет осуществляться в порядке, который предусматривают заключенные ранее соглашения. В частности, перевозки могут быть прекращены немедленно, если клиент даст на это согласие. Соглашение с ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) перестанет быть действительным одновременно с прекращением перевозок.
VR также планирует продать свои аффилированные и дочерние компании в России, связанные с грузовыми перевозками. В настоящий момент компания уже начала переговоры о продаже или ликвидации своих дочерних компаний ContainerTrans Scandinavia (CTS) и Freight One Scandinavia (FOS).
Первая предоставляет услуги контейнерных перевозок и экспедирования между Финляндией и Россией, а также рядом других стран СНГ и Азии. Акциями компании в соотношении 50/50 владеют VR и ОАО "ТрансКонтейнер".
FOS – логистическая компания, специализирующаяся на повагонных и железнодорожных перевозках между Финляндией, Россией и странами СНГ. VR также принадлежит 50% акций компании. Второй половиной владеет ОАО "Первая грузовая компания".
Также VR Group ведет переговоры о продаже своей российской дочерней компании Finnlog, занимающейся сдачей в аренду вагонов ключевым клиентам VR Transpoint.
Решение о прекращении восточного грузового сообщения с Россией компания приняла 6 апреля. Уточнялось, что план прекращения работы составит подразделение VR Transpoint, отвечающее за грузоперевозки.
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